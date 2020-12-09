Санду сложила полномочия председателя ПДС и вышла из партии

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Об этом сообщают молдавские СМИ. Решение было принято в связи с тем, что завтра КС должен утвердить её мандат, а, согласно закону, в момент валидации избранный президент не должен быть членом какой-либо партии.

Источники отмечают, что обязанности председателя ПДС до съезда партии, на котором будет избран новый лидер, будет исполнять первый заместитель Санду Игорь Гросу. Решение о дате проведения конгресса будет принято после зимних праздников.

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