Санду сложила полномочия председателя ПДС и вышла из партии

Санду сложила полномочия председателя ПДС и вышла из партии

Об этом сообщают молдавские СМИ. Решение было принято в связи с тем, что завтра КС должен утвердить её мандат, а, согласно закону, в момент валидации избранный президент не должен быть членом какой-либо партии.  

Источники отмечают, что обязанности председателя ПДС до съезда партии, на котором будет избран новый лидер, будет исполнять первый заместитель Санду Игорь Гросу. Решение о дате проведения конгресса будет принято после зимних праздников.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md