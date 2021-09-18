Санду слово дала – Санду слово забрала! Председатель ЦИК – член ПДС (ВИДЕО)

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Деполитизация подождёт. Новоизбранный председатель ЦИК Анжелика Караман является членом ПДС. Более того, Караман была кандидатом партии «Действие и солидарность» на пост примара в одном из пригородов на местных выборах 2019 года.

Канал «Radar politic» подготовил видеоматериал, доказывающий партийную принадлежность избранного накануне председателя ЦИК, пишет ntv.md.

Стоит отметить, что за Караман голосовали только представители ПДС, делегированные в Центризбирком. Мандаты представителей Блока коммунистов и социалистов пока не были утверждены, а потому на заседании они отсутствовали.

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