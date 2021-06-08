Санду сдаёт Молдову иностранцам, – Додон (ВИДЕО)

Санду сдаёт Молдову иностранцам, – Додон (ВИДЕО)

Создание Независимого антикоррупционного комитета при президенте – первый конкретный шаг, который сделала Майя Санду для сдачи контроля над государственными структурами Молдовы иностранцам. Об этом в “Интервью недели” на “Первом в Молдове” заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ подчеркнул, что это очень опасно, а наша страна рискует превратиться в банановую республику, в которой граждане ничего не будут решать.  

– Руководители этой комиссии – какие-то внешние партнеры, граждане других стран. Тогда я себе задаю вопрос: а какие полномочия у этого комитета, где будут иностранные граждане “рулить”? А если Вашингтон или Брюссель скажет, что нужно по политическим мотивам закрыть то или иное предприятие? – возмутился он.

Додон также отметил, что у президента есть Высший совет безопасности, куда входят и генеральный прокурор, и руководство СИБ, и главы других структур, однако она пользоваться этим “инструментом” не захотела и предпочла отдать его кому-то извне.

– Этот комитет создали при полном внешнем финансировании. Это очень серьезная проблема, люди должны понять, что это первый конкретный шаг для сдачи контроля над государственными структурами Молдовы иностранцам. Мы превратимся в банановую республику, в которой ничего не решают граждане этой страны. Нам просто будут говорить, туда или сюда, “голос” или “молчать”, “лежать”, “отжаться” или “подняться”. Это первый шаг, и это очень опасно, – подытожил он. 

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