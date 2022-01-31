Санду считает рост цен в Молдове “объективным”

Санду считает рост цен в Молдове “объективным”

Об этом президент написала на своей странице в соцсети по итогам заседания Высшего совета безопасности. 

– Рост цен на международном уровне – объективная причина роста цен в нашей стране, однако нужно использовать все законные инструменты, чтобы умерить эту тенденцию, – подчеркнула глава государства. 

Ранее депутат ПДС Михай Попшой заявил, что “повышение цен неподвластно нашему контролю”.

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