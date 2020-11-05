Санду считает людьми только тех, кто голосовал за неё. Остальные – нелюди, – Цырдя

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

По мнению Санду, 36% граждан страны – это люди. Они же голосовали за неё.

А вот остальные – нелюди. Они же не хотят унири, гей-парадов и почитания Антонеску.

Спасибо Майя Григорьевна, что признались.

Мы уже видели ваше отношение в Варнице, где ваш депутат Гросу назвал приднестровцев сепаратистами!

А ещё мы видели, как ваш советник и педагог из Окницы назвал идиотами всех пенсионеров! И они идиоты только потому, что не согласны с вами.

Теперь вы убеждаете пенсионеров проголосовать за вас. Требуете у ветеранов поддержать ваше трепетное отношение к Антонеску!

Скажу как есть. Вы продвигаете идеи о людях и нелюдях, о высших и низших кастах. Скоро и по черепам определять будете, кто человек, а кто – нет.

Но ваше потуги напрасны. В Молдове живут свободные граждане, а не скот. Они победили фашизм в 1945-м и не позволят его возродить.

И именно они укажут вам, где ваше место. А оно – на помойке истории.