Санду считает людьми только тех, кто голосовал за неё. Остальные – нелюди, – Цырдя

Санду считает людьми только тех, кто голосовал за неё. Остальные – нелюди, – Цырдя
Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.  

По мнению Санду, 36% граждан страны – это люди. Они же голосовали за неё.
А вот остальные – нелюди. Они же не хотят унири, гей-парадов и почитания Антонеску.
Спасибо Майя Григорьевна, что признались.
Мы уже видели ваше отношение в Варнице, где ваш депутат Гросу назвал приднестровцев сепаратистами!
А ещё мы видели, как ваш советник и педагог из Окницы назвал идиотами всех пенсионеров! И они идиоты только потому, что не согласны с вами.
Теперь вы убеждаете пенсионеров проголосовать за вас. Требуете у ветеранов поддержать ваше трепетное отношение к Антонеску!
Скажу как есть. Вы продвигаете идеи о людях и нелюдях, о высших и низших кастах. Скоро и по черепам определять будете, кто человек, а кто – нет.
Но ваше потуги напрасны. В Молдове живут свободные граждане, а не скот. Они победили фашизм в 1945-м и не позволят его возродить.
И именно они укажут вам, где ваше место. А оно – на помойке истории.
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