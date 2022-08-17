Санду считает, что правительство Гаврилицы справляется хорошо, но некоторых министров она бы заменила (ВИДЕО)

0

Об этом она заявила в интервью информационному порталу.

– Думаю, учитывая эту сложную ситуацию, деятельность правительства можно оценить как “хорошо”. Это правда, что одни министерства двигались быстрее, другие – медленнее. Думаю, что скорость должна быть большей. Есть министры, которым удалось пообщаться с людьми, но есть и те, которые не разговаривали ни с гражданами, ни с экономическими агентами или заинтересованными сторонами. Я тоже была министром. Я не сразу поняла, как важно общаться. Надеюсь, некоторые министры будут общаться с гражданами больше, чем они это делали до сих пор, – сказала Санду.

Говоря о том, кто из министров, на её взгляд, заслуживает отставки, Санду сначала сказала, что это ответственность Натальи Гаврилицы, однако потом всё же призналась:

– Если бы я была премьером, я бы провела некоторые перестановки.

Напомним, до сих пор был заменён только один министр. Виорела Гырбу на посту главы Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности заменил Владимир Боля.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.