Санду считает, что правительство Гаврилицы справляется хорошо, но некоторых министров она бы заменила (ВИДЕО)

Санду считает, что правительство Гаврилицы справляется хорошо, но некоторых министров она бы заменила (ВИДЕО)

Об этом она заявила в интервью информационному порталу. 

– Думаю, учитывая эту сложную ситуацию, деятельность правительства можно оценить как “хорошо”. Это правда, что одни министерства двигались быстрее, другие – медленнее. Думаю, что скорость должна быть большей. Есть министры, которым удалось пообщаться с людьми, но есть и те, которые не разговаривали ни с гражданами, ни с экономическими агентами или заинтересованными сторонами. Я тоже была министром. Я не сразу поняла, как важно общаться. Надеюсь, некоторые министры будут общаться с гражданами больше, чем они это делали до сих пор, – сказала Санду. 

Говоря о том, кто из министров, на её взгляд, заслуживает отставки, Санду сначала сказала, что это ответственность Натальи Гаврилицы, однако потом всё же призналась:

– Если бы я была премьером, я бы провела некоторые перестановки. 

Напомним, до сих пор был заменён только один министр. Виорела Гырбу на посту главы Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности заменил Владимир Боля.

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