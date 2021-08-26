Санду считает, что её антироссийский выпад пойдёт “на пользу” гражданам РМ (ВИДЕО)

Санду считает, что её антироссийский выпад пойдёт “на пользу” гражданам РМ (ВИДЕО)

Майя Санду не сожалеет ни об участии в “Крымской платформе”, ни о сделанном на нём антироссийском заявлении. Президент считает, что проводимая ей внешняя политика соответствует интересам граждан страны. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции. 

– Я буду и впредь проводить такую политику, которая принесёт пользу гражданам РМ, – сказала Санду. 

Напомним, глава государства заявила в Киеве, что Крым – это Украина, а Россия грубо нарушила международное право.

Участие тех или иных стран в так называемой “Крымской платформе” отразится на отношении Москвы к ним, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

– Будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в “Крымской платформе” как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях, — говорится в комментарии.
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