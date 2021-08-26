Санду считает, что её антироссийский выпад пойдёт “на пользу” гражданам РМ (ВИДЕО)

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Майя Санду не сожалеет ни об участии в “Крымской платформе”, ни о сделанном на нём антироссийском заявлении. Президент считает, что проводимая ей внешняя политика соответствует интересам граждан страны. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.



– Я буду и впредь проводить такую политику, которая принесёт пользу гражданам РМ, – сказала Санду.

Напомним, глава государства заявила в Киеве, что Крым – это Украина, а Россия грубо нарушила международное право.

Участие тех или иных стран в так называемой “Крымской платформе” отразится на отношении Москвы к ним, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

– Будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в “Крымской платформе” как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях, — говорится в комментарии. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.