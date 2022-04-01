Санду считает бессмысленным и бесполезным предложенный БКС Закон “О постоянном нейтралитете РМ” (ВИДЕО)

Санду считает бессмысленным и бесполезным предложенный БКС Закон “О постоянном нейтралитете РМ” (ВИДЕО)

Об этом она заявила в интервью “Свободной Европе”, посоветовав оппозиции заняться “полезными инициативами”. 

– Этот проект абсолютно бесполезен. Думаю, у оппозиции нет инициатив, поэтому и появился этот проект. Пока принцип нейтралитета прописан в Конституции, непонятно, зачем принимать ещё какие-то законы. Оппозиция может делать что-то для граждан посредством полезных инициатив – не таких, как этот проект, – сказала она.

Ранее БКС зарегистрировал в парламенте проект Закона “О постоянном нейтралитете” и призвал правящее большинство поддержать его.

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