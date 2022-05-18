Санду с трибуны Европарламента высказалась в поддержку Украины: “Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, и так будет всегда”

Президент Майя Санду с трибуны Европарламента высказалась в поддержку территориальной целостности Украины. Она отметила, что “с первого дня Молдова осудила агрессию против Украины и оказывает поддержку соседней стране”.

– Эта война началась для передела региона, сфер влияния, для захвата территорий. Россия напала на соседнюю страну, точно так же, как великие державы поступали в прошлом, и положила начало беспрецедентной трагедии для украинского народа и всего европейского континента. Мы должны прекратить это. Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, Киев – это Украина. И так будет всегда. Эта война не имеет оправдания, и она должна быть немедленно остановлена, – заявила Санду, передает infotag.md

По ее словам, “война России спланирована таким образом, чтобы превратить Украину в геополитический аппендикс более сильного соседа”.

– Молдова осуждает агрессию России против Украины и призывает международное сообщество принять все необходимые меры для прекращения ничем не оправданной войны, восстановления мира и территориальной целостности Украины. Последствия войны мы уже ощущаем на себе. Это сказывается на росте цен, на инфляции, на уровне жизни населения. Нарушились логистические цепочки, наша внешняя торговля страдает от войны,- отметила Санду.

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