Санду: Россия развязала грубую войну против наших друзей и соседей, а США нам помогают. Боже, благослови Америку!

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Президентка Молдовы выступила вчера на приёме по случаю отмечаемого 4 июля Дня независимости США. В своей речь Санду вспомнила, что она окончила мастерат в Бостоне и работала в Вашингтоне, а также назвала Соединённые Штаты Америки существенно важным партнёром Молдовы.

– Вы поддерживаете наши усилия по трансформации страны, помогаете развивать экономику, поддерживаете наши устремления стать членом ЕС…С момента обретения независимости Молдова получила около 2 млрд долларов США. Мы ценим то, что эта поддержка существенно выросла после того как в феврале прошлого года Россия начала грубую войну против наших друзей и соседей. Благодарим за то, что остаётесь рядом с нами в самые тяжёлые времена, – заявила Санду.

Она также упомянула о помощи США в реабилитации дорог, реставрации церквей, повышении конкурентоспособности молдавских вин, обеспечении энергетической безопасности и т.д.

– Боже, благослови Америку. И Молдову тоже, – подытожила Санду.

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