Санду: Россия погрузила Молдову во мрак

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Россия погрузила Молдову во мрак. Так президент Майя Санду прокомментировала отключения электричества в нашей стране.

Санду подчеркнула, что «Молдова не может доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который преднамеренно убивает людей из простого желания держать другие народы в нищете и унижении».

– Как бы трудно ни было сейчас, наш единственный путь, путь Республики Молдова – в направлении свободного мира, — добавила глава государства.

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