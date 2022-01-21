Санду: Россия отправила своих людей на войну против Молдовы (ВИДЕО)

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Скандальное заявление президента! Майя Санду утверждает, что инициатором конфликта в Приднестровье в 1992 году была Российская Федерация, которая “отправила своих людей на войну против Молдовы”. Заявление было сделано в интервью румынским журналистам.

М. Санду: – Война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова. Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимыми от Советского Союза, пытались остановить этот процесс. Журналист: – Вы сказали “определённые силы”, можете назвать их? М. Санду: – Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей участвовать в этом действе против Республики Молдова.

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