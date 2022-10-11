Санду: Россия грубо нарушила воздушное пространство и нейтралитет РМ (ВИДЕО)

0

Республика Молдова требует уважения своих границ. Об этом на брифинге для прессы заявила Майя Санду, комментируя вчерашний инцидент с тремя российскими ракетами, пересёкшими воздушное пространство РМ.

– Это грубое нарушение нашего воздушного пространства и нейтралитета Республики Молдова. Мы – мирная страна. Я говорила об этом каждый раз, и каждый раз мы доказывали это своими действиями. Мы уважаем территориальную целостность и суверенитет других стран и требуем уважать наши границы. Мы делаем всё, чтобы сохранить мир в нашей стране, но давление, которому мы подвергаемся, растёт с каждым днём, – сказала Санду.

Ранее министр обороны Молдовы заявил, что “пересёкшие воздушное пространство РМ российские ракеты не были нацелены на нас”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.