Санду: Россия – агрессор, убивающий нашего соседа (ВИДЕО)

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Президент Молдовы возмущена тем, что некоторые жители нашей страны говорят, что происходящее между Украиной и Россией – не наше дело, а заниматься нужно решением проблем Молдовы. Майя Санду считает, что все должны осуждать агрессию России против Украины, а те, кто этого не делает, просто дезинформированы.

Заявления прозвучали в рамках передачи на частном телеканале.

Мне жаль, что многие люди позволяют себя дезинформировать по поводу ситуации на Украине и не понимают, что Россия – страна-агрессор, что они не осознают всей трагедии, которая происходит совсем рядом, что они настаивают на ношении символов войны. Это очень грустно. Это результат манипулирования и использования этих людей безответственными политиками. Нам предстоит поработать, чтобы информационная среда была чистой. На некоторых встречах в сёлах есть люди, которые говорят: «Это не наше дело, что творится на Украине. Нужно решать наши проблемы». Тогда я спрашиваю их: «А если кто-то придёт убивать вашего соседа, вы так же будете говорить, что это не ваше дело?». Это то же самое. Кто-то пришёл убивать соседа, потому что он им не нравится, а мы люди или кто, чтобы никак к этому не относиться, чтобы не помогать, чтобы не осуждать то, что творит Россия на Украине? – сказала Санду.

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