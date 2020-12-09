Санду решила не заниматься своими обязанностями, а продолжать предвыборную борьбу, – Фуркулицэ (ВИДЕО)

Санду решила не заниматься своими обязанностями, а продолжать предвыборную борьбу, – Фуркулицэ (ВИДЕО)

В последние недели граждане РМ наблюдают продолжение избирательной кампании. Так считает председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. В рамках передачи на частном телеканале он отметил, что президентские выборы не только не улучшили политическую ситуацию в стране, но и наоборот усугубили её. 

– К сожалению, новоизбранный президент решила не заниматься непосредственно своими обязанностями, а продолжить предвыборную борьбу. Они не согласны остановиться на достигнутых результатах, а хотят идти далее. Звучат призывы к тому, что мы должны поменять весь политический класс, вплоть до примаров городов и сел. По их мнению, голос за Майю Санду должен распространиться во все слои власти. Это не так, и это будет приводить к определенной конфронтации, – сказал Фуркулицэ. 

Лидер фракции социалистов считает, что избранный президент должен приступить непосредственно к своим обязанностям как часть исполнительной власти.

– Глава государства должен исполнять свои полномочия совместно с правительством. А парламент – это законодательный орган, который должен заниматься законотворчеством. Но мы видим, что такой сценарий новоизбранного президента не устраивает. Все эти настроения выходят за пределы политического класса в общество, в конфронтации, случившиеся в парламенте. Мы имеем своего рода продолжение избирательной кампании, – подытожил он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md