Санду решила не заниматься своими обязанностями, а продолжать предвыборную борьбу, – Фуркулицэ (ВИДЕО)

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В последние недели граждане РМ наблюдают продолжение избирательной кампании. Так считает председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. В рамках передачи на частном телеканале он отметил, что президентские выборы не только не улучшили политическую ситуацию в стране, но и наоборот усугубили её.

– К сожалению, новоизбранный президент решила не заниматься непосредственно своими обязанностями, а продолжить предвыборную борьбу. Они не согласны остановиться на достигнутых результатах, а хотят идти далее. Звучат призывы к тому, что мы должны поменять весь политический класс, вплоть до примаров городов и сел. По их мнению, голос за Майю Санду должен распространиться во все слои власти. Это не так, и это будет приводить к определенной конфронтации, – сказал Фуркулицэ.

Лидер фракции социалистов считает, что избранный президент должен приступить непосредственно к своим обязанностям как часть исполнительной власти.

– Глава государства должен исполнять свои полномочия совместно с правительством. А парламент – это законодательный орган, который должен заниматься законотворчеством. Но мы видим, что такой сценарий новоизбранного президента не устраивает. Все эти настроения выходят за пределы политического класса в общество, в конфронтации, случившиеся в парламенте. Мы имеем своего рода продолжение избирательной кампании, – подытожил он.

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