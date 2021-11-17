Санду разочаровала людей: 69% граждан недовольны президентом

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А 62% полагают, что Санду не добилась ничего или мало что сделала за первый год своего мандата. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения.

81% заявили, что за время мандата Санду ситуация в стране для граждан не улучшилась вовсе или улучшилась незначительно. 39% уверены, что президент продолжит разочаровывать людей.

“Социо-политический барометр” проводился компанией [imas] по заказу Public Media с 23 октября по 15 ноября. В исследовании приняли участие 893 респондента. Погрешность составляет +/-3%.

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