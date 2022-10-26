Санду: Работаем над снижением энергетической уязвимости, но немедленных результатов не будет

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Майя Санду во вторник посетила село Чучулень Хынчештского района. Президент обсудила с местными жителями текущие проблемы и планы.

Глава государства отметила, что приоритетами руководства страны являются безопасность граждан, экономическое развитие и мир, и что оно ежедневно работает для этого, передаёт moldpres.md. Обсуждалось также то, что в предстоящий период нам придётся экономить энергоресурсы. Из-за боевых действий в Украине энергии стало меньше и она стала дороже, поэтому её нужно использовать рационально, потребляя меньше света в часы пик, утепляя дома и используя энергосберегающие лампочки.

– Власти работают над снижением энергетической уязвимости за счёт диверсификации источников и стимулирования инвестиций в возобновляемые источники энергии, но эти усилия не дадут немедленных результатов, — подчеркнула президент.

В диалоге с сельчанами Санду также отметила, что за эти три десятилетия накопилось много нерешённых проблем на местном и национальном уровнях, а война ещё больше обострила ситуацию. В то же время теперь для нас открылась дверь в Европейский союз, и мы все должны работать над тем, чтобы извлечь выгоду из этой уникальной возможности, считает глава государства.

– Мы должны развивать экономику и стать конкурентоспособными на европейском рынке. Мы должны настаивать на реформировании судебной системы и избавлении от коррупции на всех уровнях. Мы должны продолжать поощрять сообщества к созданию рабочих мест и улучшению условий жизни, — заявила Майя Санду.

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