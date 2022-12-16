Санду: Путина не касается, где мы храним наш газ

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Оплаченный Молдовой газ является собственностью нашей страны, и нам решать, как его использовать и где хранить. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявила президент РМ Майя Санду. В то же время, комментируя ряд заявлений российских чиновников, Санду сказала, что не слушает “лекции тех, кто не имеет ничего общего с демократией”.

– Мы заплатили за этот газ, и нам решать, когда его использовать, а если не используем сразу – где его хранить. Путина это не касается. Это наше дело, – сказала Санду.

Президент также прокомментировала заявления Марии Захаровой относительно того, что отныне на выборах в Молдове бюллетени больше не будут печататься на русском языке, как это было до сих пор. В МИД РФ это считают дискриминацией русскоязычного населения.

– Меня не интересует, я не читаю и не собираюсь комментировать заявления пресс-секретаря МИД из Москвы. Угрозы высказывались и раньше, это не первый опыт. Таков метод Москвы проводить внешнюю политику. Мы – свободная страна, страна, которая хочет оставаться частью свободного мира, и, соответственно, мы принимаем суверенные решения. Мы будем продолжать делать то, что полезно для граждан. Русскоязычным в этой стране ничего не угрожает. Их уважают так же, как и всех других граждан Республики Молдова. Это то, что мы обещали – уважать всех и заботиться о безопасности всех. Остальное – ложные обвинения и попытки дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова…Я хочу говорить о подлинной демократии и не хочу слушать лекции тех, кто не имеет ничего общего с демократией, – подытожила Майя Санду.

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