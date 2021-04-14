Санду против возвращения детей в школы

Санду против возвращения детей в школы

Майя Санду поддерживает формат онлайн-обучения в период пандемии. В рамках передачи на частном телеканале президент признала, что эффективность такого образования ниже, однако подчеркнула, что данная мера необходима.

Напомним, что Игорь Додон ранее выступил за экстренную вакцинацию учителей для возвращения к привычному формату обучения с физическим присутствием учащихся и дидактических кадров.

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