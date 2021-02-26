Санду против “Спутника V”: в президентуре опровергают регистрацию российской вакцины

Санду против “Спутника V”: в президентуре опровергают регистрацию российской вакцины

Несмотря на то, что Агентство по лекарствам официально подтвердило регистрацию в Молдове российской вакцины, в президентуре это отрицают.

Так, пресс-секретарь президента страны Майи Санду Сорина Штефырца заявила для Reuters, что наша страна не зарегистрировала “Спутник V”.  По словам Штефырцы, использование препарата в РМ будет разрешено только после его регистрации Всемирной организацией здравоохранения.

В то же время сегодня Агентство по лекарствам РМ официально сообщило о регистрации в Молдове трёх вакцин от коронавируса: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Gam-COVID-Vaс (“Спутник V”).

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