Санду просит правительство закрыть страну на карантин

Санду просит правительство закрыть страну на карантин

Президент просит ввести в Молдове локдаун на две недели. Об этом она заявила сегодня после заседания Высшего совета безопасности.  

– Мы рекомендуем ввести чрезвычайное положение на две недели. Правительству следует в течение 3 дней разработать список ограничений, установить компенсации, которые получат граждане, и выдвинуть эти предложения парламенту, – сказала Санду. 

Глава государства объяснила своё решение драматическим ростом летальных исходов от COVID-19. При всём этом от идеи проведения досрочных выборов Майя Санду не отказывается.

Стоит напомнить, что ранее Игорь Додон и председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ выступили категорически против введения в стране локдауна, так как это повлечёт огромные финансовые потери. А экономический эксперт Вячеслав Ионицэ посчитал, что каждая неделя ограничений будет стоить стране 1,2 млрд леев.

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