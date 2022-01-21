Санду просит международных партнёров помочь с выводом российских войск из Приднестровья (ВИДЕО)

Санду просит международных партнёров помочь с выводом российских войск из Приднестровья (ВИДЕО)

Об этом президент Молдовы заявила в интервью румынским журналистам. 

– Вопрос вывода российских войск постоянно фигурирует в двусторонней повестке с РФ. Мы также поднимаем его на всех международных форумах, чтобы получить поддержку от международного сообщества для вывода этих войск с нашей территории…Присутствие российской армии противоречит нейтральному статусу и положениям Конституции, соответственно, мы выступаем и продолжим выступать за вывод российских войск с территории РМ, – сказала Майя Санду. 

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Комментарии (1)

  1. какая же ты с дубая.. по головам пройду.. на мозоль наступлю.. в рану воткну иголку.. кристальной души человек..
    не будет тебе скидки, за человеков обидно..
    в другом месте тебя заждались!!

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