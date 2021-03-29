Санду просит КС признать наличие условий для роспуска парламента

0

Майя Санду намерена “спасти страну” от пандемического и социального-экономического кризиса путём проведения досрочных выборов. Сегодня президент обратилась в КС с просьбой признать наличие условий для роспуска парламента. И это несмотря на то, что за проведение выборов выступает только одна парламентская партия – ПДС.

Таким образом, Санду решила пойти против парламентского большинства, выдвинувшего кандидатом в премьеры Владимира Головатюка. Сегодня и ПСРМ, и группа “За Молдову” подтвердили президенту своё намерение голосовать за правительство. Глава государства, однако, решила поступить по-своему.

Ранее председатель ПСРМ Игорь Додон отмечал, что условий для роспуска парламента нет. Он подчёркивал, что досрочные выборы в Молдове могут пройти только после вакцинации 300-400 тысяч граждан и закупки ещё около миллиона вакцин.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.