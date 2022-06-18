Санду промульгировала закон, запрещающий показ в Молдове российских новостей

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Майя Санду промульгировала закон об информационной безопасности, предусматривающий запрет новостных и аналитических передач из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе из Российской Федерации. Глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу говорит, что на следующей неделе закон вступит в силу, а пропаганда будет наказываться гораздо жёстче. Таким образом, средства массовой информации, которые дезинформируют зрителей, будут постепенно подвергаться санкциям, начиная от наложения штрафов и заканчивая лишением права транслировать рекламу.

В настоящее время политические или военные новости и передачи из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, включая Россию, запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Со вступлением в силу закона об информационной безопасности эти медиапродукты больше не будут встречаться в эфире даже после истечения срока действия чрезвычайного положения. Глава СТР Лилиана Вицу говорит, что война в Украине вынуждает власти принимать гораздо более жёсткие меры относительно идущей из-за границы пропаганды.

– Во втором чтении внесены изменения только в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, и здесь нареканий было меньше всего. Закон был промульгирован и в следующую пятницу, вероятно, будет опубликован в Моnitorul oficial и вступит в силу. Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жёсткие санкции. Новый порог штрафа установлен для тех, кто не производит местную продукцию. СТР получит прерогативу приостановить действие права на рекламу. В случае дезинформации будет предоставлено право лишения права на лицензии на срок до 7 дней, и это может произойти и в период выборов, очень важный период, когда мы наблюдаем обилие дезинформации, – рассказала Лилиана Вицу во время передачи на частном телеканале, сообщает ipn.md.

Согласно закону об информационной безопасности, 50% иностранного содержания, транслируемого телеканалами, должно принадлежать странам ЕС, США и государствам, ратифицировавшим Конвенцию о трансграничном телевидении. Парламентская оппозиция считает новые положения введением цензуры.

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