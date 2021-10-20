Санду промульгировала Закон о ратификации Стамбульской конвенции

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Президент РМ Майя Санду подписала Закон о ратификации Стамбульской конвенции, принятый голосами депутатов ПДС. Об этом сообщила администрация главы государства.

Напомним, что принятие скандального документа осудила церковь, а депутаты Блока коммунистов и социалистов оспорили решение в Конституционном суде. В то же время представители ЛГБТ-сообщества назвали ратификацию конвенции “победой”.

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