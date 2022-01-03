Санду промульгировала повышение зарплат судей КС до 55 тысяч леев

Майя Санду промульгировала бюджетно-налоговую политику на 2022 год. Документ предусматривает в том числе повышение зарплат сотрудников и членов КС, что ранее породило недовольство и бурные дискуссии в обществе.

Факт подписания закона подтвердила сама президент.

– Да, я промульгировала этот закон и, как я говорила и ранее, считаю, что у всех сотрудников КС и судей должна быть достаточно хорошая зарплата, чтобы принимаемые ими решения были качественными, потому что они затрагивают всех граждан, влияют на качество жизни и демократии в Республике Молдова, – сказала она.

Напомним, что закон был принят голосами депутатов ПДС. Он предусматривает повышение зарплат судей на 34%.

Ранее почётный председатель ПСРМ Игорь Додон выразил уверенность в том, что повышение зарплаты судьям КС было обязательством Майи Санду и ПДС перед Судом за принятые в их пользу решения.

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