Санду проигнорировала заседание Высшего совета ЕАЭС

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Майя Санду проигнорировала заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло сегодня, 21 мая, в формате видеоконференции. Как стало известно “Аргументам и фактам в Молдове” из достоверного источника, президент получила приглашение, но участвовать в мероприятии не стала.

Причина “бойкота” неизвестна. Официальный визит Майи Санду в Германию завершился ещё вчера, а сегодня пресс-служба главы государства не сообщила ни об одном публичном мероприятии с её участием.

Стоит напомнить, что, став президентом, Санду заявила, что сомневается в “законности” сотрудничества Молдовы с Евразийским экономическим союзом.

– Что касается членства в ЕАЭС, мне непонятно, была ли соблюдена процедура, когда было принято это решение. Я попросила коллег проанализировать это, и поговорю с Министерством иностранных дел, когда вступлю в должность, чтобы понять, как это было сделано, было ли это полностью законно, – говорила она.

Республика Молдова стала первой в истории страной-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе в 2018 году. Обретения этого статуса для нашей страны добился Игорь Додон. Будучи главой государства, он постоянно участвовал во всех мероприятиях на платформе ЕАЭС.

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