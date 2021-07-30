Санду проигнорировала консультации с фракцией Блока коммунистов и социалистов (ВИДЕО)

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Президент не явилась на консультации с фракцией Блока коммунистов и социалистов в парламент, куда была приглашена. Об этом на брифинге для прессы заявил вице-председатель фракции Корнелиу Фуркулицэ.

– Мы пригласили её на консультации в парламент, что абсолютно нормально для парламентской страны. Этого не произошло. Возможно, госпожа президент считает, что она должна приходить в парламент только для произнесения 40-минутных стерильных речей, – отметил Фуркулицэ.

Депутат добавил, что фракция Блока коммунистов и социалистов будет жёстко критиковать любое правительство ПДС, кто бы его ни возглавил. Голосовать за Наталью Гаврилицу оппозиция “естественно” не будет.

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