Санду проигнорировала День семьи

Санду проигнорировала День семьи

Президент не приняла участие в мероприятиях по случаю Международного дня семьи, который отмечался вчера, и даже не опубликовала статус в соцсетях по поводу праздника. Отсутствует какое-либо упоминание об этом дне и на официальном сайте главы государства. 

15 мая президент опубликовала только один пост – по итогам “Евровидения” – в котором поздравила молдавских исполнителей с успешным выступлением, а Украину – с победой. Известно также, что вчера Майя Санду приняла участие в съезде ПДС.

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