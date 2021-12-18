Санду продолжает приписывать себе чужие заслуги

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Несмотря на то, что администрация президента не имеет никакого отношения к процессу вакцинации, Майя Санду продолжает убеждать граждан, что начало кампании по иммунизации в стране – её личная заслуга.

– С первого дня мандата я задалась целью обеспечить страну вакцинами и поддержать систему здравоохранения, которую испытывает на прочность пандемия коронавируса. Нам удалось начать иммунизацию в марте, а врачи и больницы получили необходимое оборудование, с помощью которого продолжают спасать жизни, – говорит Санду в новом ролике, посвящённом первому году её деятельности на посту президента.

На самом же деле переговоры о получении вакцин через платформу COVAX инициировало ещё прежнее правительство. Оно же и начало кампанию по иммунизации – задолго до того, как к власти пришла ПДС.

Более того, Санду так и не удалось добиться поставки в Молдову наиболее популярной среди наших граждан вакцины – “Спутник”. О её получении в виде гуманитарной помощи ранее договорился Игорь Додон. Президент же делала вид, что “впервые слышит”, что большинство наших сограждан хотят привиться именно российским препаратом.

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