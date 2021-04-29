Санду призывает граждан вакцинироваться, но подать пример не хочет

Санду призывает граждан вакцинироваться, но подать пример не хочет

Президент Республики Молдова Майя Санду призывает граждан страны вакцинироваться от коронавируса. Об этом говорится в распространённом пресс-службой президентуры сообщении. Санду утверждает, что «вакцинация сближает нас», но сама ранее от ответа, когда она поставит прививку, ушла.

Мы можем победить коронавирус и другие опасные заболевания, если будем соблюдать указания врачей и если вакцинируемся. Это поможет нам сохранить самое ценное, что у нас есть – жизнь, – считает Санду.

Ранее президент ушла от ответа на вопрос, когда вакцинируется она сама. «Когда будет нужно», – сказала Санду.

Тем временем, некоторые Telegram-каналы сообщили, что Санду уже привилась Pfizer задолго до того, как кампания по иммунизации началась в Молдове.

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