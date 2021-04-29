Санду призывает граждан вакцинироваться, но подать пример не хочет

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Президент Республики Молдова Майя Санду призывает граждан страны вакцинироваться от коронавируса. Об этом говорится в распространённом пресс-службой президентуры сообщении. Санду утверждает, что «вакцинация сближает нас», но сама ранее от ответа, когда она поставит прививку, ушла.

Мы можем победить коронавирус и другие опасные заболевания, если будем соблюдать указания врачей и если вакцинируемся. Это поможет нам сохранить самое ценное, что у нас есть – жизнь, – считает Санду.

Ранее президент ушла от ответа на вопрос, когда вакцинируется она сама. «Когда будет нужно», – сказала Санду.

Тем временем, некоторые Telegram-каналы сообщили, что Санду уже привилась Pfizer задолго до того, как кампания по иммунизации началась в Молдове.

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