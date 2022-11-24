Санду призвала ускорить реализацию Плана действий по внедрению условий, выдвинутых Молдове для вступления в ЕС

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Президент Республики Молдова Майя Санду созвала сегодня утром Национальную комиссию по европейской интеграции. В рамках заседания обсуждался ход реализации Плана действий по внедрению условий, выдвинутых в контексте предоставления Республике Молдова статуса страны-кандидата в ЕС, а также были установлены дальнейшие приоритеты европейской интеграции.

Члены комиссии проанализировали степень реализации решений, принятых на прошлом заседании в августе, когда был утверждён План действий и обсуждался межведомственный механизм координации процесса европейской интеграции. Помимо этого, были намечены некоторые меры, которые необходимо реализовать до конца этого года, и способы ускорения прогресса по некоторым из действий.

Установлено, что на данный момент из 35 действий, которые необходимо выполнить до конца текущего года, завершены восемь. В декабре предстоит закончить ещё 11. Всего же план содержит 60 действий.

Майя Санду подчеркнула, что важно, чтобы большинство оставшихся на 2023 год мер были приняты и реализованы к началу следующей весны, чтобы иметь возможность как можно скорее пригласить Европейскую комиссию для оценки нашего прогресса. Глава государства отметила в этой связи, что, несмотря на существующие сложные обстоятельства, необходимо больше работать и привлекать к этому все учреждения.

На заседании также обсудили меры по борьбе с коррупцией на всех уровнях путём проведения упреждающих и эффективных расследований, а также получения достоверных сведений об уголовных преследованиях и вынесении приговоров. Кроме того, речь шла о завершении реформы управления государственными финансами с упором на улучшение процесса госзакупок на всех уровнях управления. Важным аспектом обсуждения стало выполнение обязательства по «деолигархизации» Республики Молдова, что также является одной из рекомендаций, сформулированных в июне Европейской комиссией, передаёт moldpres.md.

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