Санду призвала примаров стать активными сторонниками евроинтеграции

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Президент Республики Молдова Майя Санду накануне провела встречу с группой примаров, членов Конгресса местных властей Молдовы. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, стоящих перед примарами по всей стране, в том числе связанные с финансовой децентрализацией и взаимоотношениями между местным и центральным публичным управлением, взаимоотношения примаров с районными советами, вопросы управления имуществом, реализацию национального стратегия обращения с отходами.

Майя Санду напомнила собеседникам о роли местных выборных должностных лиц в модернизации страны и призвала их стать активными сторонниками европейской интеграции.

⁃ Призываю вас поддержать нас в реализации важнейшего национального проекта – евроинтеграции. Мы должны объединить усилия для защиты и укрепления демократии, развития экономики и улучшения жизни людей, — подчеркнула Санду.

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