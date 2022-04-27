Санду призвала инвестировать больше средств в Национальную армию (ВИДЕО)

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Майя Санду считает, что правительство должно выделить больше средств на оснащение Национальной армии. Об этом она заявила на церемонии по случаю 30-летия создания Генерального штаба армии.

– Мы должны приложить серьёзные финансовые и логистические усилия, чтобы создать профессиональную, современную и оснащённую армию. Мы переживаем очень тяжёлые времена, но инвестиции в армию необходимы, это существенно важно для государства, его инфраструктуры и безопасности. Прямо у нашей границы война, поэтому мы это очень хорошо понимаем. В связи с этим Республика Молдова должна перенять опыт других нейтральных государств по консолидации вооруженных сил, – заявила Майя Санду.

Стоит отметить, что недавно оборонный бюджет был увеличен на 130 млн леев.

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