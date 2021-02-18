Санду признала, что провела секретную встречу с судьями, и заявила, что беседы с ними продолжатся (ВИДЕО)

Санду признала, что провела секретную встречу с судьями, и заявила, что беседы с ними продолжатся (ВИДЕО)

Заявления были сделаны в рамках программы на частном телеканале. В то же время она призвала всех работников судебной системы и государственных служащих “ябедничать” на своё руководство. 

– Да, я встретилась с судьями, и буду встречаться с ними и далее. Хочу сказать людям – и прокурорам, и судьям, и государственным служащим, и полицейским – что двери президентуры всегда открыты для тех, кто хочет рассказать о злоупотреблениях, – сказала она, отметив, что темой разговора стала “реформа юстиции”. 

Напомним, что ранее социалисты выразили возмущение проведением секретной встречи с судьями в президентуре. Они направили официальный запрос в администрацию главы государства с требованием предоставить детали беседы.

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