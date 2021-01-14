Санду признала, что обещание снести забор у здания президентуры было электоральным

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Во время предвыборной кампании Майя Санду обещала немедленно снести забор у здания президентуры в случае победы на выборах. Однако теперь, по её словам, это уже не приоритет. Об этом она сама заявила в рамках пресс-конференции.

⁃ Сейчас не могу сказать, сколько стоил забор, таких документов нет. Мы должны прежде разобраться, посмотреть, какими будут траты, какие преимущества будут от этого, – заявила Санду, отвечая на вопрос, во сколько примерно могли бы обойтись работы по демонтажу, пишет zugo.md.

Санду также дала понять, что в число приоритетных данный вопрос больше не входит.

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