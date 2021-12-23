Санду признала, что не может повысить пенсии, как обещала

В Молдове приблизительно восемьсот тысяч работающих людей и семьсот тысяч пенсионеров. По этой причине последние не могут получать пенсии больше, чем сейчас. Об этом в рамках программы на общественном телеканале заявила Майя Санду.

Президент признала, что для большего увеличения выплат нужны большие поступления в соцфонд и больше рабочей силы.

– Многие спрашивают: почему вы не повысили пенсии больше? Сегодня у нас восемьсот тысяч работающих людей и семьсот тысяч пенсионеров. У нас должно было бы быть 4 работающих человека на одного пенсионера. С поступлений в бюджет от 4 человек можно дать хорошую пенсию, а когда почти наравне, сделать это очень сложно. Вот почему мы должны развивать экономику, – уточнила она.

Напомним, в рамках предвыборной кампании и Санду, и ПДС обещали, что пенсии в Молдове существенно вырастут.

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