Санду признала, что из обещанной партнёрами внешней помощи в Молдову поступило “очень мало денег”

0

Из обещанной западными партнёрами финансовой помощи Молдова пока получила всего несколько миллионов евро – и те на управление кризисом с беженцами. Это в рамках программы на частном телеканале признала Майя Санду. Президент говорит, что всему виной – бюрократические процессы. Деньги ждут во второй половине года.

– Эти деньги ещё не поступили. Только несколько миллионов евро для разрешения кризиса с беженцами…Есть обещание от ЕС о переводе первого транша макрофинансовой помощи, ждём, что она поступит в ближайшее время. Прозвучало обещание в Берлине, более 60 млн евро, но эти деньги ещё не поступили. Ещё 10 млн евро от Румынии – мы работаем над тем, как эти деньги поступят в страну…Обсуждаем проекты, на которые они могут быть выделены. В большей части эти деньги ещё не поступили. Ждём….Есть бюрократические процессы. Очень мало денег поступило. Думаю, что будет больше во второй половине года, – сказала Майя Санду.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.