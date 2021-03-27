Санду признала, что досрочные выборы нужны только её партии

Санду признала, что досрочные выборы нужны только её партии

Президент намерена распустить парламент только потому, что этого хочет её собственная партия. Это Майя Санду дала понять в рамках передачи на частном телеканале, подтвердив, что из всех политформирований, представленных в законодательном органе страны, на немедленном проведении досрочных выборов настаивает только ПДС, тогда как остальные склоняются к необходимости избрания функционального правительства, которое сможет решить проблемы людей.  

Санду подвела промежуточные итоги вчерашних консультаций с фракциями.

– Сегодня были представители трёх партий, которые говорили, что этот парламент может и должен ещё поработать, что нужно ещё попробовать проголосовать за правительство. И была одна политическая партия, которая сказала, что нужно идти на досрочные выборы – партия “Действие и солидарность”. Посмотрим, что будет в понедельник, – сказала она. 

Напомним, что вчера в парламенте была принята декларация о несогласии с роспуском законодательного органа. За неё проголосовали 54 избранника.

Фракция ПСРМ и группа “Pentru Moldova” проведут консультации с Санду 29 марта.

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