Санду признала, что досрочные выборы нужны только её партии

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Президент намерена распустить парламент только потому, что этого хочет её собственная партия. Это Майя Санду дала понять в рамках передачи на частном телеканале, подтвердив, что из всех политформирований, представленных в законодательном органе страны, на немедленном проведении досрочных выборов настаивает только ПДС, тогда как остальные склоняются к необходимости избрания функционального правительства, которое сможет решить проблемы людей.

Санду подвела промежуточные итоги вчерашних консультаций с фракциями.

– Сегодня были представители трёх партий, которые говорили, что этот парламент может и должен ещё поработать, что нужно ещё попробовать проголосовать за правительство. И была одна политическая партия, которая сказала, что нужно идти на досрочные выборы – партия “Действие и солидарность”. Посмотрим, что будет в понедельник, – сказала она.

Напомним, что вчера в парламенте была принята декларация о несогласии с роспуском законодательного органа. За неё проголосовали 54 избранника.

Фракция ПСРМ и группа “Pentru Moldova” проведут консультации с Санду 29 марта.

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