Санду признала, что альтернативы российскому газу у Молдовы нет

Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– А какая альтернатива? Вы хотите, чтобы мы, будучи самой бедной страной, в числе первых отказались от российского газа в ситуации, когда альтернативы нет? У нас нет альтернативы ни по газу, ни по электроэнергии. Мы не можем присоединиться к санкциям, которые ударят по нам больнее, чем по стране-агрессору, – сказала Санду, добавив, что к финансовым санкциям Молдова присоединилась и соблюдает их.