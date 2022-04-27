Санду признала, что альтернативы российскому газу у Молдовы нет

Санду признала, что альтернативы российскому газу у Молдовы нет

Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале. 

– А какая альтернатива? Вы хотите, чтобы мы, будучи самой бедной страной, в числе первых отказались от российского газа в ситуации, когда альтернативы нет? У нас нет альтернативы ни по газу, ни по электроэнергии. Мы не можем присоединиться к санкциям, которые ударят по нам больнее, чем по стране-агрессору, – сказала Санду, добавив, что к финансовым санкциям Молдова присоединилась и соблюдает их. 

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