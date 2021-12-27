Санду приветствует идею назначения генпрокурором иностранного гражданина

Санду приветствует идею назначения генпрокурором иностранного гражданина

Майя Санду считает, что “нужно расширить круг потенциальных кандидатов” на ключевые должности в Генеральной прокуратуре. Об этом она заявила в рамках интервью. 

– Думаю, было бы хорошо расширить этот круг и позволить принять в этом участие людям вне системы. Насколько я знаю, такое намерение в парламенте есть, посмотрим, как оно будет продвигаться, – сказала президент.

Санду уточнила, что, говоря “вне системы”, она имеет в виду и извне, сообщает n4.md.

24 декабря парламент принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон “О прокуратуре”. Одна из поправок предусматривает, что на должность генерального прокурора или руководителей специализированных прокуратур смогут претендовать граждане с профессиональным опытом в области права не менее 10 лет, накопленным как внутри страны, так и за её пределами.

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