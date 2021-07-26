Санду пришла в парламент со своим креслом и повернулась спиной к молдавскому флагу (ФОТО)

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“Проколы” главы государства продолжаются. Сегодня Майя Санду присутствует на учредительном заседании законодательного органа. В президиуме парламента для Санду установили особое кресло – отличающееся от остальных.

– Президент принесла кресло из дома, – пошутила на своей странице в соцсети депутат Алла Дарованная.

Более того, при открытии заседания, когда все депутаты встали почтить гимн и флаг страны, Санду повернулась к знамени спиной и смотрела на флаг ЕС.

В президентуре случившееся пока не прокомментировали.

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