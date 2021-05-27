Санду пригрозила уголовной ответственностью министрам за отсутствие денег для выборов

Санду пригрозила уголовной ответственностью министрам за отсутствие денег для выборов

После того как по требованию Майи Санду был практически опустошён резервный фонд правительства, она продолжает настаивать на том, что кабинет министров должен выделить всю затребованную ЦИК сумму на проведение досрочных парламентских выборов. Об этом она заявила в рамках передачи на частном телеканале, пригрозив уголовной ответственностью министрам, если они не найдут деньги. 

– Что значит не найдут (деньги – прим.ред.)?! Пусть тогда эти министры возьмут на себя ответственность за непроведение выборов. Это уголовно наказуемо, – сказала она. 

Напомним, что ЦИК потребовал 125 млн леев на организацию и проведение досрочных парламентских выборов. Правительство выделило из резервного фонда всего 70 млн. На данный момент в этом фонде, предназначенном для чрезвычайных ситуаций, осталось всего 10 млн, заявил ранее председатель ПСРМ Игорь Додон.

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