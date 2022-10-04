Санду – председателю Европарламента: Последствия войны существенно сказались на молдавском населении

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Президент Республики Молдова Майя Санду провела телефонный разговор с председателем Европейского парламента Робертой Метсола.

Глава государства сообщила о сложной энергетической ситуации и экономических последствиях войны, которые существенно сказываются на молдавском населении. Также обсуждались действия, которые власти предпринимают для выполнения обязательств в процессе вступления в Европейский союз.

Майя Санду поблагодарила за поддержку, оказанную европейскими партнёрами в последние месяцы, и выразила надежду, что наша страна будет и впредь получать помощь для противостояния беспрецедентному энергетическому кризису, передаёт moldpres.md.

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