Санду поздравила украинцев с Днём независимости: Мы с вами, вы – вдохновение для будущих поколений!

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Майя Санду опубликовала этим утром поздравление жителям Украины с отмечаемым сегодня в соседней стране Днём независимости.

– В День независимости Украины мы восхищаемся мужеством и непокорностью украинских людей – защитников своего дома и борцов за свободу, независимость и демократию. Вы являетесь источником вдохновения для будущих поколений. Мы с вами и желаем вам мира и процветания. С Днём независимости, Украина! – написала Санду, сопроводив запись фото с Владимиром Зеленским.

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