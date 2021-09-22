Санду потребовала “полного и безоговорочного вывода российских вооруженных сил” из Приднестровья (ВИДЕО)

Санду потребовала “полного и безоговорочного вывода российских вооруженных сил” из Приднестровья (ВИДЕО)

Заявление было сделано в ходе выступления президента на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

– В духе конституционного нейтралитета Молдовы и норм международного права еще раз хочу отметить, что наша позиция о полном и безоговорочном выводе российских вооруженных сил остается неизменной. Это же касается и вывоза или уничтожения боеприпасов в Колбасне — складов вооружений, которые представляют угрозу безопасности и окружающей среде для всего региона в целом. В этом устремлении мы рассчитываем на поддержку международного сообщества, – сказала она. 

Стоит отметить, что речь Санду была исключительно на английском языке, тогда как Игорь Додон в 2019 и 2020 годах выступал в ООН на молдавском и русском языках.

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