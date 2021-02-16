Санду потратит 800 тысяч леев на авиабилеты

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800 тысяч леев потратит администрация президента в 2021 году на авиабилеты. Ещё 110 тысяч предусмотрены для приобретения топлива, необходимого для поездок внутри страны. Данные статьи расходов содержатся в бюджете президентуры на этот год.

Обслуживание иностранных делегаций обойдётся в 650 тысяч леев, а ещё 200 тысяч потратят на покупку сувениров в национальном стиле и подарков для гостей.

Ранее мы писали, что на покупку цветов и цветочных композиций выделено 280 тысяч леев, мебели – почти 200 тысяч леев, а техники – почти 250 тысяч леев.

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