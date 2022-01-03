Санду потратила почти 40 тысяч леев на три командировки в ноябре и декабре

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Дороже всего – в 26800 леев – обошёлся визит во Францию. 13,2 тыс потратили на авиабилеты, 9,3 тыс – на размещение, а 4,3 тыс – на командировочные.

Ещё 4500 леев стоил визит в Румынию, а поездка в Брюссель в декабре обошлась почти вдвое дороже – 8200 леев.

Общий “ценник” всех поездок в ноябре и декабре составляет 39500 леев.

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