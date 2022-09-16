Опрос: Санду потеряла с июня 6% сторонников, а Гаврилице доверяют всего 0,6% населения

Опрос: Санду потеряла с июня 6% сторонников, а Гаврилице доверяют всего 0,6% населения

Рейтинг доверия Майе Санду в сентябре составляет 16,2%. Это на 6% меньше, чем в июне, когда проводился последний опрос. Тогда президенту доверяли 22,2% граждан. 

На втором месте стабильно держится Игорь Додон. На третьем – Илан Шор. Следом за ним Ион Чебан и Марина Таубер.

Игорю Гросу доверяют 1,7% граждан, а Наталье Гаврилице – всего 0,6%.

Социологическое исследование проводилось компанией iData с 3 по 12 сентября, в нём приняли участие 1012 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.

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