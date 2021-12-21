Санду пошла против пожилых людей: президент подписала закон о повышении пенсионного возраста

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Майя Санду промульгировала сегодня закон о повышении пенсионного возраста до 63 лет как для женщин, так и для мужчин, принятый ПДС.

Напомним, что Блок коммунистов и социалистов выступил категорически против данного закона. В прошлом году по инициативе Игоря Додона и ПСРМ возраст выхода на пенсию был снижен до 57 лет для женщин и 62 лет для мужчин.

Ранее эксперты отмечали, что повышение пенсионного возраста является требованием МВФ.

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